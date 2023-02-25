Канада не виключає, що навчатиме українських пілотів, - Трюдо
Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Торонто, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами Трюдо, Канада завжди шукає можливості для навчання та підтримки своїх партнерів, і включення українських пілотів до льотної тренувальної програми є однією з таких можливостей.
"Наразі ми навчаємо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті до того, аби робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм найкраще допомогти", - заявив Трюдо.
Крім того, прем’єр-міністр нагадав, що в рамках канадської тренувальної місії UNIFIER більше 35 тисяч українських захисників пройшли курс навичок сучасного бою, що допомогло їм бути ефективнішими під час бойових дій.
Нагадаємо, що 24 лютого Канада оголосила про передачу Україні ще чотирбох танків Leopard 2.
Раніше повідомлялось, що Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.
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