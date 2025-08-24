Канада передаст Украине дроны, снаряды и бронетехнику на 1 млрд долларов
Канада предоставит Украине оружия на 1 млрд долларов. Пакет будет включать передачу дронов, снарядов и бронированной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время выступления в Киеве.
"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлен на усиление вашего арсенала вооружения - путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", - сказал он.
Премьер Канады также сообщил, что страны предоставит десятки миллионов на экстренную помощь, создание бомбоубежищ, а также на противодействие кибератакам.
"Как сопредседатель международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и США, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение детей", - добавил Карни.
Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Украину в День независимости, 24 августа. Это его первый визит в Киев на посту главы канадского правительства.
Помощь Канады
Напомним, что Канада поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения России. Страна предоставила финансовую, военные и гуманитарную помощь. Канада является участницей Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Ранее в Канаде сообщили, что выделят 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2 в Польше.
Также в июне Канада направила Украине 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов России.