Канада передаст Украине дроны, снаряды и бронетехнику на 1 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время выступления в Киеве.

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлен на усиление вашего арсенала вооружения - путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", - сказал он.

Премьер Канады также сообщил, что страны предоставит десятки миллионов на экстренную помощь, создание бомбоубежищ, а также на противодействие кибератакам.

"Как сопредседатель международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и США, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение детей", - добавил Карни.



Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Украину в День независимости, 24 августа. Это его первый визит в Киев на посту главы канадского правительства.