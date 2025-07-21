Канада виділить 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2

Канада виділить 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США) на ремонт та обслуговування українських танків Leopard 2 у Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті під час засідання "Рамштайну".

Макгінті оголосив, що Канада пожертвує додаткові 20 млн доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі. Цей внесок надходить з інвестицій уряду Канади у 2025-2026 роках, спрямованих на військову допомогу Україні. Глава Міноборони також підтвердив оголошене в червні премʼєр-міністром Канади Марком Карні виділення ще 2 млрд канадських доларів (1,48 млрд доларів США) на військову допомогу Україні. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на загальну суму 6,5 млрд канадських доларів (близько 5 млрд доларів США).