ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна отримала мільярди з заморожених активів Росії: яку суму передала Канада

Понеділок 30 червня 2025 17:40
UA EN RU
Україна отримала мільярди з заморожених активів Росії: яку суму передала Канада Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також подякував Канаді та усім, хто долучений до цієї програми. Він також наполягає на повній конфіскації заморожених коштів РФ.

"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", - заявив прем'єр.

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів, що належать Центральному банку РФ. Основна частина цих активів зберігається в Європі, переважно в системі Euroclear, розташованій у Бельгії. Санкції також торкнулися майна російських держкомпаній та осіб, які перебувають під обмеженнями.

З часом міжнародні партнери почали спрямовувати прибутки від цих заморожених коштів на підтримку України. Наприклад, нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Британії 350 сучасних ракет, які Лондон придбає за кошти, отримані від активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль
Новини
Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра
Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу