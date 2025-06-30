Україна отримала мільярди з заморожених активів Росії: яку суму передала Канада

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також подякував Канаді та усім, хто долучений до цієї програми. Він також наполягає на повній конфіскації заморожених коштів РФ.

"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", - заявив прем'єр.