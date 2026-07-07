Канада передала Україні великий пакет ППО, - Зеленський

Президент визнав, що Сили оборони наразі відчувають серйозну нестачу перехоплювачів для ракет протиповітряної оборони.

"Зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим ми отримали великий пакет (допомоги щодо ППО, - ред.) від Канади. Ми вдячні вам за це", - підкреслив глава держави.

Зеленський не став розкривати деталі щодо конкретних найменувань озброєння, які передала Канада. Водночас він анонсував нову партію допомоги.

"Ми вдячні за це, і добре, що деякі інші нові елементи - вже в дорозі", - підкреслив президент.

Прем'єр-міністр Канади повідомив про пакет з військовою технікою, боєприпасами та засобами ППО на майже 900 млн доларів.

Карні додав, що його країна й надалі підтримуватиме Україну в енергетичній сфері, зокрема напередодні опалювального сезону, а також допомагатиме в її відбудові та інтеграції до економіки Європи і світу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із головних питань стане посилення української ППО, зокрема отримання ЗРК Patriot.