Канада передала Україні великий пакет ППО, - Зеленський

Україна отримала від Канади великий пакет допомоги для захисту неба. Крім того, найближчим часом очікується надходження додаткових оборонних засобів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на переговорах із прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі.
Президент визнав, що Сили оборони наразі відчувають серйозну нестачу перехоплювачів для ракет протиповітряної оборони.
"Зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим ми отримали великий пакет (допомоги щодо ППО, - ред.) від Канади. Ми вдячні вам за це", - підкреслив глава держави.
Зеленський не став розкривати деталі щодо конкретних найменувань озброєння, які передала Канада. Водночас він анонсував нову партію допомоги.
"Ми вдячні за це, і добре, що деякі інші нові елементи - вже в дорозі", - підкреслив президент.
Прем'єр-міністр Канади повідомив про пакет з військовою технікою, боєприпасами та засобами ППО на майже 900 млн доларів.
Карні додав, що його країна й надалі підтримуватиме Україну в енергетичній сфері, зокрема напередодні опалювального сезону, а також допомагатиме в її відбудові та інтеграції до економіки Європи і світу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із головних питань стане посилення української ППО, зокрема отримання ЗРК Patriot.
Зазначимо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше повідомив, що наразі Україна фактично не має ракет для перехоплення російських балістичних цілей.
Він також пояснив, що країни, які мають спільний кордон із Росією, самі оцінюють загрозу з її боку як високу, тому не готові передавати Україні власні запаси таких боєприпасів. Серед них, зокрема, і Німеччина.