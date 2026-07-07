Канада передала Украине большой пакет ПВО, - Зеленский

Президент признал, что Силы обороны испытывают серьезную нехватку перехватчиков для ракет противовоздушной обороны.

"Сейчас у нас большой, возможно, даже самый большой дефицит по противовоздушной обороне. Между тем мы получили большой пакет (помощи по ПВО, - ред.) от Канады. Мы благодарны вам за это", - подчеркнул глава государства.

Зеленский не стал раскрывать детали о конкретных наименованиях вооружения, которые передала Канада. В то же время, он анонсировал новую партию помощи.

"Мы благодарны за это, и хорошо, что некоторые другие новые элементы - уже в пути", - подчеркнул президент.

Премьер-министр Канады сообщил о пакете с военной техникой, боеприпасами и средствами ПВО почти на 900 млн долларов.

Карни добавил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину в энергетической сфере, в частности накануне отопительного сезона, а также будет помогать в ее восстановлении и интеграции в экономику Европы и мира.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Турции одним из главных вопросов станет усиление украинской ПВО, в том числе получение ЗРК Patriot.