Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Минобороны Канады.
В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии.
"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - ред.) Самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - говорится в сообщении.
В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.
Также в Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования.
Ранее сообщалось, что Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время.
Кроме того, Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.
Напомним, 26 января правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов. Помощь будет направлена из-за угрозы вторжения России.
Отметим, 26 января правительство Литвы приняло решение передать украинским военным 24 портативных тепловизора. В настоящее время эти приборы находятся в Вооруженных силах страны.