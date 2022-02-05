Канада відправила в Україну літак з військовою допомогою

У Міноборони пояснили, що це пов'язано з недавньою заявою влади Канади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні і розширенням канадської тренувальної місії.

"Минулої ночі (ніч проти 4 лютого - ред.) літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України", - йдеться в повідомленні.

У літак були завантажені, зокрема, засоби індивідуального захисту, розвідувальне обладнання та обладнання для ведення спостереження.

Також в Україну вилетіла група канадських фахівців, які мають переконатися, що українські сили безпеки належним чином навчені для його обслуговування і використання.