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В Украину направят 60 военных из Канады для расширения миссии

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 января 2022 16:29
В Украину направят 60 военных из Канады для расширения миссии Фото: министр национальной обороны Канады Анита Ананд и глава МВД Украины Денис Монастырский (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии", - заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во время встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским.

Также она отметила, что есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек.

Напомним, в воскресенье, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она пробудет в столице два дня.

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