ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва передаст украинским военным портативные тепловизоры

Новина українською →
Вильнюс, Среда 26 января 2022 15:37
Литва передаст украинским военным портативные тепловизоры Фото: Литва предоставит Украине портативные тепловизоры (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Литвы приняло решение передать украинским военным 24 портативных тепловизора. В настоящее время эти приборы находятся в Вооруженных силах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на LRT.

Решение о передаче тепловизоров предусмотрено в проекте постановления, подготовленном Министерством обороны Литвы. Остаточная стоимость 24 приборов составляет более 342 тысяч евро.

В постановлении правительство предусматривается, что передаваемые Вооруженным силам тепловизоры будут закреплены за Силами специальных операций и использоваться только для обеспечения безопасности украинских военных и структур ВСУ. Кроме того, приборы можно применять в мероприятиях по региональным и коллективным договорам и мероприятиях в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций.

При этом ВСУ и подчиненные им подразделения не имеют права изменять цель использования приборов или передавать их третьей стороне без предварительного письменного согласия Литвы.

Тепловизоры будут переданы Украине бесплатно. Также предусматривается, что расходы по их транспортировке покроют Вооруженные силы Литвы.

Напомним, 25 января в Украину прибыл третий самолет с военной помощью от США.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время ожидается еще один американский самолет с военными грузами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Литва
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ