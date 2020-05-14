Канада и ООН передали украинским военным аппараты ИВЛ

Правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины получили 7 систем ИВЛ, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

"Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.

Отметим, что церемония передачи прошла в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к закупке 200 аппаратов ИВЛ украинского производства.

Как сообщало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в украинских больницах есть 2 тысячи аппаратов ИВЛ. Также в Офисе президента заявили, что в ближайшие недели украинские больницы получат сотни аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Также сообщалось, что концерн "Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося государственного предприятия "Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз".