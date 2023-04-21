Канада оголосила про новий пакет допомоги для України на 29 млн доларів

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Канади .

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на засіданні у форматі "Рамштайн".

Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - сказала Ананд.

Нагадаємо, Канада доправила в Польщу всі вісім танків Leopard 2, які планують передати Україні.

Окрім того, Канада передала Україні три симулятори ведення бою на танках Leopard 2.

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