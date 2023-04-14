Канада передала Україні три симулятори ведення бою на Leopard 2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"На додаток до восьми танків Leopard 2, які ми вже доставили до Польщі, Канада розгорнула три симулятори стрільби з Leopard для допомоги українським танкістам у оволодінні застосуванням цих танків та тактикою поводження з ними", - зазначила Ананд.

За її словами, підтримка України з боку Канади сьогодні є всеосяжною, і в майбутньому обов'язково триватиме.