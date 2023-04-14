Канада передала Україні три симулятори ведення бою на Leopard 2
Канада передала українським військовим три симулятори управління та ведення бойових дій на танках Leopard 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.
"На додаток до восьми танків Leopard 2, які ми вже доставили до Польщі, Канада розгорнула три симулятори стрільби з Leopard для допомоги українським танкістам у оволодінні застосуванням цих танків та тактикою поводження з ними", - зазначила Ананд.
За її словами, підтримка України з боку Канади сьогодні є всеосяжною, і в майбутньому обов'язково триватиме.
Раніше сьогодні Ананд заявила, що Канада доставила до Польщі усі вісім танків Leopard 2 до Польщі, які планують передати Україні.
Раніше повідомлялося, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також анонсована раніше броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.
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