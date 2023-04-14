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Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2

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Польща, П'ятниця 14 квітня 2023 19:52
Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2 Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Канада доправила в Польщу всі вісім танків Leopard 2 до Польщі, які планують передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2

Міністр зауважила, що Канада продовжуватиме підтримувати і надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у війні.

Раніше повідомлялось, що усі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.

Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Потім ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.

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