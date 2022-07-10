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Канада объявила о подготовке санкций против российской промышленности

Фото: Канада объявила о подготовке санкций против российской промышленности (flickr com)
Автор: Артур Родивилов

Канада планирует ввести санкции против промышленного производства России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

В частности, санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.

Ранее Канада ввела санкции в отношении 30 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе против Роскомнадзора.

Также Оттава внесла в санкционный список патриарха Кирилла.

РБК-Украина писало о том, что Канада также запретила импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки.

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КанадаСанкции