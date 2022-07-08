Канада ввела санкции против дезинформационных структур и агентов России: список

Канада ввела дополнительные санкции в рамках противодействия кремлевской кампании по дезинформации. Под ограничения попали 29 агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 структур, которые контролируются правительством России и прилагают усилия для распространения лжи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Канада также запретила импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки.

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