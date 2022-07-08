Канада ввела санкции против дезинформационных структур и агентов России: список
Фото: Канада ввела санкции против дезинформационные структуры и агентов России (Getty Images)
Канада ввела дополнительные санкции в рамках противодействия кремлевской кампании по дезинформации. Под ограничения попали 29 агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 структур, которые контролируются правительством России и прилагают усилия для распространения лжи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.
Физические лица, попавшие под санкционный список:
- Александр Евгеньевич Лебедев;
- Пиманов Алексей Викторович;
- Ильяшенко Андрей Витальевич;
- Гаспарян Армен Сумбатович;
- Шейнин Артём Григорьевич;
- Куликов Дмитрий Евгеньевич;
- Максут Игоревич Шадаев;
- Владимир Николаевич Сунгоркин;
- Олег Борисович Добродеев;
- Сергей Владимирович Михайлов;
- Кеосаян Тигран Эдмондович;
- Скабеева Ольга Владимировна;
- Модест Алексеевич Колеров;
- Бабаян Роман Георгиевич;
- Прилепин Евгений Николаевич;
- Антон Вячеславович Красовский;
- Мамонтов Аркадий Викторович;
- Алексей Львович Николов;
- Антон Сергеевич Анисимов;
- Мария Владимировна Захарова;
- Ирина Владимировна Волк;
- Владимир Михайлович Гундяев;
- Худавердян Тигран Оганесович;
- Липов Андрей Юрьевич;
- Логунов Владимир Викторович;
- Олег Александрович Терляков;
- Вадим Алексеевич Субботин;
- Милош Эдуардович Вагнер;
- Акопов Петр;
- Екатерина Сергеевна Андреева.
Юридические лица, попавшие под санкционный список:
- АО "Первый канал Россия";
- телеканал "Россия-1";
- АО "Телекомпания НТВ";
- "Руссотрудничество";
- ТАСС;
- "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
- "Газпром Медиа";
- "Национальная Медиа Группа";
- телеканал "Россия-24";
- "Смотрим";
- "Вести.Ру";
- "РТ";
- "Спутник";
- информационное агентство REGNUM;
- "Роскомнадзор".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Канада также запретила импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки.
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