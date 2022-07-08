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Канада запретила импорт золота из России

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Оттава, Пятница 08 июля 2022 15:54
Канада запретила импорт золота из России Фото: Канада запретила импорт золота из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады запретило импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки и еще больше ограничив возможности России по сбору средств для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

В частности, в страну теперь запрещено ввозить:

  • золото немонетарное, необработанное в порошке;
  • золото немонетарное, необработанное, кроме порошка;
  • золото неденежное в полуфабрикатах, кроме порошка;
  • золото монетное, необработанное или в полуфабрикатах, или в виде порошка;
  • ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, кроме серебра, с покрытием или без покрытия драгоценными металлами;
  • изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов, кроме серебра, с покрытием или без покрытия драгоценными металлами.

Запрет на импорт золота из России вступил в силу сегодня, 8 июля.

Ранее сообщалось, что эмбарго на импорт российского золота введут США, Британия, Канада и Япония.

В то же время Европейский союз также рассматривает возможность запрета импорта золота.

28 июня США официально ввели запрет на импорт золота.

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