Канада запретила импорт золота из России
Фото: Канада запретила импорт золота из России (pixabay.com)
Правительство Канады запретило импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки и еще больше ограничив возможности России по сбору средств для ведения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.
В частности, в страну теперь запрещено ввозить:
- золото немонетарное, необработанное в порошке;
- золото немонетарное, необработанное, кроме порошка;
- золото неденежное в полуфабрикатах, кроме порошка;
- золото монетное, необработанное или в полуфабрикатах, или в виде порошка;
- ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, кроме серебра, с покрытием или без покрытия драгоценными металлами;
- изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов, кроме серебра, с покрытием или без покрытия драгоценными металлами.
Запрет на импорт золота из России вступил в силу сегодня, 8 июля.
Ранее сообщалось, что эмбарго на импорт российского золота введут США, Британия, Канада и Япония.
В то же время Европейский союз также рассматривает возможность запрета импорта золота.