Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.
Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.
Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.
Також Оттава внесла до санкційного списку Патріарха Кирила.
РБК-Україна писало про те, що Канада також заборонила імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.