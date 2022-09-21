Канада ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях України, - Трюдо

Проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України - це порушення міжнародного права, яке призведе до ескалації війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Посадовець зазначив, що його країна засуджує дії держави-терориста.
"Ми "референдуми" ніколи не визнаємо. Це кричуще порушення міжнародного права. Це подальша ескалація війни. І це неприпустимо", - наголосив Трюдо.
Нагадаємо, Україна закликала міжнародну спільноту ввести нові санкції проти Росії у відповідь на наміри провести "референдуми".
У Європарламенті заявили, що жодні "референдуми" не змінять позицію Європи щодо України.
А НАТО вважатиме нелегітимними псевдореферендуми на окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.