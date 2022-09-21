RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины, - Трюдо

Фото: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com/photos/pmtrudeau)
Автор: Олег Васкив

Проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины - это нарушение международного права, которое приведет к эскалации войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Чиновник отметил, что его страна осуждает действия государства-террориста.

"Мы "референдумы" никогда не признаем. Это вопиющее нарушение международного права. Это дальнейшая эскалация войны. И это недопустимо", - подчеркнул Трюдо.

Напомним, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

В Европарламенте заявили, что никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине .

А НАТО сочтет нелегитимными псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины