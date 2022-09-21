Канада никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины, - Трюдо

Проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины - это нарушение международного права, которое приведет к эскалации войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Чиновник отметил, что его страна осуждает действия государства-террориста.
"Мы "референдумы" никогда не признаем. Это вопиющее нарушение международного права. Это дальнейшая эскалация войны. И это недопустимо", - подчеркнул Трюдо.
Напомним, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".
В Европарламенте заявили, что никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине .
А НАТО сочтет нелегитимными псевдореферендумы на оккупированных территориях.
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