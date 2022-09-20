Жодні "референдуми" не змінять позицію Європи щодо України, - голова Європарламенту

Проведення псведореферендумів щодо входження до складу Росії на тимчасово окупованих територіях не змінять позицію Європи щодо територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європарламенту Роберту Мецолу у Twitter .

"Жодні фіктивні референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності. Це також не змінить того факту, що саме Росія вторглася в суверенну Україну", - написала вона.

Нагадаємо, окупанти оголосили про намір провести псевдореферендуми про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

У Білому домі вважають, що президент Росії Володимир Путін може готуватись до проведення мобілізації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

НАТО вважатиме нелегітимними псевдореферендуми на окупованих територіях.

Тим часом Україна закликає міжнародну спільноту ввести нові санкції проти Росії у відповідь на наміри провести "референдуми".

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