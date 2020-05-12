Канада начала сотрудничество с Китаем в разработке вакцины от COVID-19

Отмечается, что в случае одобрения китайскими регулирующими органами,

Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест в апреле из-за карантина. В связи с этим власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

Как ранее писало РБК-Украина, в конце апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.