Канада почала співпрацю з Китаєм у розробці вакцини від COVID-19

Зазначається, що в разі схвалення китайськими регулюючими органами,

Канада втратила рекордні 2 млн робочих місць у квітні через карантин. У зв'язку з цим влада заявила, що розширює програму субсидування заробітної плати.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в кінці квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і хоче з'ясувати, як виник коронавірус.