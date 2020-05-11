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Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест в апреле из-за карантина

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 16:55
Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест в апреле из-за карантина
Иллюстративное фото (freepik)

Государство уже потеряло миллион рабочих мест в марте

На фоне карантина из-за коронавируса в апреле Канада потеряла рекордные два миллиона рабочих мест. Об этом сообщает агентство Reuters.

В связи с этим власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

Кроме того, Управление статистики Канады также заявило, что не посчитало 1,1 миллиона человек, которые временно потеряли работу и ожидали возвращения после снятия ограничений. В ведомстве отметили, что если бы эти люди были подсчитаны, уровень безработицы в апреле был бы рекордным 17,8%, а не 13%.

Агентство подчеркивает, что Канада уже потеряла миллион рабочих мест в марте, поскольку кризис усилился. По состоянию на 5 мая более 7,5 миллиона канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

Так, глава правительства Джастин Трюдо заявил, что программа субсидирования чрезвычайной заработной платы будет продлена и после июня. По его словам, программа уже заложена в бюджет на сумму 73 млрд канадских долларов.

Напомним, по состоянию на 5 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Канаде достигло 60 тысяч.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.

Теги Новости Украины КанадабезработицакарантинКоронавирус
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