Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест в апреле из-за карантина

Государство уже потеряло миллион рабочих мест в марте
На фоне карантина из-за коронавируса в апреле Канада потеряла рекордные два миллиона рабочих мест. Об этом сообщает агентство Reuters.
В связи с этим власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.
Кроме того, Управление статистики Канады также заявило, что не посчитало 1,1 миллиона человек, которые временно потеряли работу и ожидали возвращения после снятия ограничений. В ведомстве отметили, что если бы эти люди были подсчитаны, уровень безработицы в апреле был бы рекордным 17,8%, а не 13%.
Агентство подчеркивает, что Канада уже потеряла миллион рабочих мест в марте, поскольку кризис усилился. По состоянию на 5 мая более 7,5 миллиона канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.
Так, глава правительства Джастин Трюдо заявил, что программа субсидирования чрезвычайной заработной платы будет продлена и после июня. По его словам, программа уже заложена в бюджет на сумму 73 млрд канадских долларов.
Напомним, по состоянию на 5 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Канаде достигло 60 тысяч.
Как писало РБК-Украина, в конце апреля Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.