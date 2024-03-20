UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада може закуповувати вироблені в Україні дрони

Фото: міністр оборони Канади Білл Блер (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна могла б купувати вироблені в Україні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції міністра оборони Канади Білла Блера.

"Ми обговорили можливості для співпраці, і навіть те, як союзники з коаліції, у тому числі Канада, могли б інвестувати в придбання дронів, що виробляються в Україні. По-моєму, це дуже реальна можливість", - сказав Блер.

Міністр оборони зазначив, що в українців два роки серйозного бойового досвіду у війні з Росією та дрони відіграли у цьому суттєву роль.

"Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні і на основі цього приймати рішення щодо майбутніх закупівель", - зазначив міністр.

За словами Блера, Канада намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде вироблена в Україні.

“Ми співпрацюватимемо з українцями та підтримуватимемо їхнє власне виробництво. Втім, у цьому є дійсні переваги для всіх членів коаліції, зокрема Канади”, - підсумував Блер.

Допомога Канади Україні

Раніше ми писали, що Канада в рамках нової військової допомоги передасть Україні боєприпаси та партію приладів нічного бачення.

Також ми повідомляли, що Канада та ООН передали Україні обладнання для розмінування.

Канада передасть Україні 800 багатоцільових дронів для захисту неба

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаВійна в УкраїніДрони