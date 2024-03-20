Канада може закуповувати вироблені в Україні дрони

"Ми обговорили можливості для співпраці, і навіть те, як союзники з коаліції, у тому числі Канада, могли б інвестувати в придбання дронів, що виробляються в Україні. По-моєму, це дуже реальна можливість", - сказав Блер.

Міністр оборони зазначив, що в українців два роки серйозного бойового досвіду у війні з Росією та дрони відіграли у цьому суттєву роль.

"Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні і на основі цього приймати рішення щодо майбутніх закупівель", - зазначив міністр.

За словами Блера, Канада намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде вироблена в Україні.

“Ми співпрацюватимемо з українцями та підтримуватимемо їхнє власне виробництво. Втім, у цьому є дійсні переваги для всіх членів коаліції, зокрема Канади”, - підсумував Блер.

Допомога Канади Україні

Раніше ми писали, що Канада в рамках нової військової допомоги передасть Україні боєприпаси та партію приладів нічного бачення.

Також ми повідомляли, що Канада та ООН передали Україні обладнання для розмінування.

Канада передасть Україні 800 багатоцільових дронів для захисту неба