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Канада может закупать произведенные в Украине дроны

Фото: министр обороны Канады Билл Блер (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны Канады Билл Блер заявил, что страна могла бы покупать произведенные в Украине дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции министра обороны Канады Билла Блера.

"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность", - сказал Блэр.

Министр обороны отметил, что у украинцев два года серьезного боевого опыта в войне с Россией и дроны сыграли в этом существенную роль.

"Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения по поводу будущих закупок”, - отметил министр.

По словам Блэра, Канада будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине.

“Мы будем сотрудничать с украинцами и поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества для всех членов коалиции, в том числе Канады”, - подытожил Блэр.

Помощь Канады Украине

Ранее мы писали, что Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине боеприпасы и партию приборов ночного видения.

Также мы сообщали, что Канада и ООН передали Украине оборудование для разминирования.

К слову, Канада передаст Украине 800 многоцелевых дронов для защиты неба

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