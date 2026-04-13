Канада може скасувати візи для українців: як це працюватиме

Що вирішили

Ліберали закликали уряд скасувати візу для українців, які їдуть до Канади на строк до 90 днів протягом шести місяців. Натомість пропонується запровадити електронну візу - саме так зараз в'їжджають громадяни країн Євросоюзу.

"Цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобов'язання підтримувати Україну й демократичні цінності", - йдеться у тексті резолюції.

З'їзд Ліберальної партії - це внутрішній партійний захід, який відбувається раз на два роки. Там визначають пріоритети і стратегію. Цього року збори пройшли у Монреалі.

Резолюція фіксує позицію партії, однак поки ще не є урядовим рішенням. Тобто безвіз поки не запроваджено - і невідомо, коли це станеться.

До речі, ліберали вже підтримували цю ідею раніше - ще на з'їзді 2016 року. Але далі декларацій справа так і не пішла.

Тим часом канадський уряд продовжив програму CUAET - вона дозволяє українцям легально жити та працювати в країні. Ті, хто приїхав до Канади до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на трирічне продовження дозволу - до 31 березня 2027-го.