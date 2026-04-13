Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Канада може скасувати візи для українців: як це працюватиме

11:03 13.04.2026 Пн
2 хв
Чому це рішення не означає автоматично відкритих кордонів?
aimg Олена Чупровська
Фото: Канада хоче пустити українців без візи, але рішення поки лише на папері

Канадська керівна партія проголосувала за скасування візового режиму для українців при короткострокових поїздках - відповідно до практики країн ЄС. Рішення ухвалили на партійному з'їзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ліберальної партії Канади.

Що вирішили

Ліберали закликали уряд скасувати візу для українців, які їдуть до Канади на строк до 90 днів протягом шести місяців. Натомість пропонується запровадити електронну візу - саме так зараз в'їжджають громадяни країн Євросоюзу.

"Цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобов'язання підтримувати Україну й демократичні цінності", - йдеться у тексті резолюції.

З'їзд Ліберальної партії - це внутрішній партійний захід, який відбувається раз на два роки. Там визначають пріоритети і стратегію. Цього року збори пройшли у Монреалі.

Резолюція фіксує позицію партії, однак поки ще не є урядовим рішенням. Тобто безвіз поки не запроваджено - і невідомо, коли це станеться.

До речі, ліберали вже підтримували цю ідею раніше - ще на з'їзді 2016 року. Але далі декларацій справа так і не пішла.

Тим часом канадський уряд продовжив програму CUAET - вона дозволяє українцям легально жити та працювати в країні. Ті, хто приїхав до Канади до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на трирічне продовження дозволу - до 31 березня 2027-го.

Як повідомляло РБК-Україна, з 10 квітня в Європі запрацювала автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду - EES. Вона замінює штампи в паспортах на цифровий облік: при перетині кордону у мандрівників сканують обличчя та беруть відбитки пальців.

Нові правила стосуються всіх громадян третіх країн - як тих, хто їде з візою, так і безвізових. Виняток - власники посвідок на проживання в ЄС та довгострокових національних віз. Відмова від здачі біометрії є підставою для заборони в'їзду.

