Канада може скасувати візи для українців: як це працюватиме

Канадська керівна партія проголосувала за скасування візового режиму для українців при короткострокових поїздках - відповідно до практики країн ЄС. Рішення ухвалили на партійному з'їзді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ліберальної партії Канади.
Ліберали закликали уряд скасувати візу для українців, які їдуть до Канади на строк до 90 днів протягом шести місяців. Натомість пропонується запровадити електронну візу - саме так зараз в'їжджають громадяни країн Євросоюзу.
"Цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобов'язання підтримувати Україну й демократичні цінності", - йдеться у тексті резолюції.
З'їзд Ліберальної партії - це внутрішній партійний захід, який відбувається раз на два роки. Там визначають пріоритети і стратегію. Цього року збори пройшли у Монреалі.
Резолюція фіксує позицію партії, однак поки ще не є урядовим рішенням. Тобто безвіз поки не запроваджено - і невідомо, коли це станеться.
До речі, ліберали вже підтримували цю ідею раніше - ще на з'їзді 2016 року. Але далі декларацій справа так і не пішла.
Тим часом канадський уряд продовжив програму CUAET - вона дозволяє українцям легально жити та працювати в країні. Ті, хто приїхав до Канади до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на трирічне продовження дозволу - до 31 березня 2027-го.
Як повідомляло РБК-Україна, з 10 квітня в Європі запрацювала автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду - EES. Вона замінює штампи в паспортах на цифровий облік: при перетині кордону у мандрівників сканують обличчя та беруть відбитки пальців.
Нові правила стосуються всіх громадян третіх країн - як тих, хто їде з візою, так і безвізових. Виняток - власники посвідок на проживання в ЄС та довгострокових національних віз. Відмова від здачі біометрії є підставою для заборони в'їзду.