Канада может отменить визы для украинцев: как это будет работать

11:03 13.04.2026 Пн
2 мин
Почему это решение не означает автоматически открытых границ?
aimg Елена Чупровская
Фото: Канада хочет пустить украинцев без визы, но решение пока только на бумаге

Канадская правящая партия проголосовала за отмену визового режима для украинцев при краткосрочных поездках - в соответствии с практикой стран ЕС. Решение было принято на партийном съезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Либеральной партии Канады.

Что решили

Либералы призвали правительство отменить визу для украинцев, которые едут в Канаду на срок до 90 дней в течение шести месяцев. Вместо этого предлагается ввести электронную визу - именно так сейчас въезжают граждане стран Евросоюза.

"Этот подход подтверждает лидерство Канады и моральное обязательство поддерживать Украину и демократические ценности", - говорится в тексте резолюции.

Съезд Либеральной партии - это внутреннее партийное мероприятие, которое проходит раз в два года. Там определяют приоритеты и стратегию. В этом году собрание прошло в Монреале.

Резолюция фиксирует позицию партии, однако пока еще не является правительственным решением. То есть безвиз пока не введен - и неизвестно, когда это произойдет.

Кстати, либералы уже поддерживали эту идею раньше - еще на съезде 2016 года. Но дальше деклараций дело так и не пошло.

Тем временем канадское правительство продлило программу CUAET - она позволяет украинцам легально жить и работать в стране. Те, кто приехал в Канаду до 31 марта 2024 года, могут подать заявку на трехлетнее продление разрешения - до 31 марта 2027-го.

Как сообщало РБК-Украина, с 10 апреля в Европе заработала автоматизированная система регистрации въезда и выезда - EES. Она заменяет штампы в паспортах на цифровой учет: при пересечении границы у путешественников сканируют лицо и берут отпечатки пальцев.

Новые правила касаются всех граждан третьих стран - как тех, кто едет с визой, так и безвизовых. Исключение - владельцы видов на жительство в ЕС и долгосрочных национальных виз. Отказ от сдачи биометрии является основанием для запрета въезда.

