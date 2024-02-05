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Канада готує нові санкції проти лідерів угруповання ХАМАС, - глава МЗС

Фото: Канада готує нові санкції проти угруповання ХАМАС (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Уряд Канади готує новий пакет економічних санкцій проти лідерів угруповання ХАМАС та ізраїльтян, яких звинувачують у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, Канада найближчим часом запровадить нові санкції щодо керівників ХАМАСу, а також деяких ізраїльських поселенців, які розпалюють насильство на Західному Березі.

"Ми активно над цим працюємо. І я з нетерпінням чекаю на можливість зробити оголошення (про нові санкції – ред.) найближчим часом", - заявила глава МЗС Канади.

Раніше прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти "екстремістських" поселенців на Західному Березі після того, як Сполучені Штати вчинили аналогічні дії минулого тижня.

Що передувало

Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден ввів санкції проти чотирьох ізраїльтян. Вони звинувачуються у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі. Указ встановлює систему запровадження фінансових санкцій та візових обмежень проти осіб, які нападають на палестинців, залякують їх чи захоплюють їхню власність.

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню в Секторі Газа та угоду про звільнення заручників.

Водночас, за даними ЗМІ, набуття чинності угодою затягується через суперечки у керівництві ХАМАС.

Тим часом, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон запропонував власний мирний план довгострокового припинення вогню та досягнення миру. Він передбачає евакуацію лідерів ХАМАСу із Сектору Газа до іншої країни.

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ХАМАСІзраїльКанада