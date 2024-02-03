Лідери ХАМАС затягують припинення вогню у Секторі Газа, - WSJ

Угода між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню й обміну заручниками відтерміновується через суперечки у керівництві палестинського руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Газа на шість тижнів в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

Натомість політичні лідери організації у вигнанні, вимагають більших поступок і жадають ведення переговорів про постійне припинення вогню.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню й угоду про звільнення заручників. Напередодні радник з національної безпеки США Джейк Салліван та міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер обговорили угоду, що дозволить звільнити 136 заручників.

За даними ЗМІ, угода передбачає звільнення ХАМАС спочатку цивільних осіб, захоплених 7 жовтня 2023, а вже потім солдатів ЦАХАЛ і повернення тіл загиблих заручників.

Очікується, що Ізраїль також звільнить ув'язнених палестинських ув'язнених з числа співробітників служб безпеки, як це було в першій угоді. Цього разу, однак, очікується, що їхня кількість буде більшою і включатиме терористів "з кров'ю на руках". Перемир'я триватиме набагато довше, ніж попередня тижнева пауза.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував власний мирний план довгострокового припинення вогню та досягнення миру. Він містить пропозицію, щоб лідери ХАМАСу, включаючи Яхью Сінвара, виїхали з Сектору Газа до іншої країни.

Додамо, що в листопаді внаслідок переговорів щодо обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Проте згодом сторони відновили активні бойові дії у регіоні.

Потім Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

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