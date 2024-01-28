Британія запропонувала план досягнення миру у Газі, - FT

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон запропонував план довгострокового припинення вогню та досягнення миру у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

План буде використаний для забезпечення звільнення заручників, які утримуються в Газі, та для переговорів про постійне припинення вогню, повідомив міністр закордонних справ.

Він включає пропозицію про те, щоб найвищі лідери ХАМАСа в Газі, включаючи Ях'ю Сінвара, натхненника нападу 7 жовтня, який спровокував війну, виїхали з сектора в іншу країну.

“Що ми намагаємося зробити, так це закріпити ідею про те, що коли ви отримуєте цю паузу, ви повинні старанно працювати, щоб перетворити її на тривале припинення вогню, і справді зосередитись на реалістичних та досяжних речах, які справді могли б зробити припинення вогню постійним і стійким”, - сказав Кемерон.

Міністр вважає, що план Великобританії доповнює інші ініціативи та обговорив його з урядами США, Європи та арабських країн.

"У вас мають бути набагато чіткіші політичні горизонти для палестинської держави: новий палестинський уряд для Західного берега та Гази, і що ХАМАС ніколи більше не повинен мати можливості нападати на Ізраїль", - заявив міністр.

Незважаючи на перешкоди, західні та арабські офіційні особи обговорюють формування нового палестинського уряду з палестинськими лідерами, щоб мати надійний орган для управління Газою, яку ХАМАС контролює з 2007 року та Західним берегом. Ідея полягає в тому, щоб мати технократичну адміністрацію з уповноваженим прем'єр-міністром, заявили офіційні особи.

"Політичне крило ХАМАСу буде включено у процес формування нового уряду за умови, що він визнає існування єврейської держави, заснованої на кордонах до війни 1967 року, коли Ізраїль окупував Газу та Західний берег", - заявили арабські офіційні особи.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ незабаром перейде до нового етапу операції зі знищення бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Також ми повідомляли, що Ізраїль та ХАМАС домовляються про перемир'я на місяць, але є розбіжності.