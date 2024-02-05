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Канада готовит новые санкции против лидеров группировки ХАМАС, - глава МИД

Фото: Канада готовит новые санкции против группировки ХАМАС (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Правительство Канады готовит новый пакет экономических санкций против лидеров группировки ХАМАС и израильтян, которые обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Канада в ближайшее время введет новые санкции в отношении руководителей ХАМАСа, а также некоторых израильских поселенцев которые разжигают насилие на Западном Берегу.

"Мы активно над этим работаем. И я с нетерпением жду возможности сделать объявление (о новых санкциях – ред.) в ближайшее время", - заявила глава МИД Канады.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что рассматривает возможность введения санкций против "экстремистских" поселенцев на Западном Берегу после того, как Соединенные Штаты предприняли аналогичные действия на прошлой неделе.

Что предшествовало

Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу. Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают их или захватывают их собственность.

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня в Секторе Газа и соглашение об освобождении заложников.

В то же время, по данным СМИ, вступление в силу соглашения затягивается из-за споров в руководстве ХАМАС.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил собственный мирный план долгосрочного прекращения огня и достижения мира. Он предусматривает эвакуацию лидеров ХАМАСа из Сектора Газа в другую страну.

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