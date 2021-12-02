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Канада готова работать с Украиной над сдерживанием России, - Кулеба

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Рига, Четверг 02 декабря 2021 05:01
Канада готова работать с Украиной над сдерживанием России, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министры иностранных дел Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли договорились об укреплении особого партнерства двух стран. Встреча состоялась на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Риге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Главы украинской и канадской дипломатии обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

"Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов к решительным действиям, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам", - убежден Кулеба.

Он поблагодарил канадскую сторону за готовность работать вместе с Украиной над сдерживанием РФ.

Министр также выразил особую благодарность Канаде за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины конкретными действиями, в частности, многолетнее участие в операции UNIFIER, которая эффективно усиливает Вооруженные силы Украины.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в области безопасности и обороны, а также скоординировали общую позицию до следующего этапа проведения переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных по делу сбитого самолета PS752.

"Министры договорились и далее сохранять единство Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 в борьбе за установление справедливости для жертв трагедии и их родных", - отмечает МИД.

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