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Канада готова працювати з Україною над стримуванням Росії, - Кулеба

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Рига, Четвер 02 грудня 2021 05:01
Канада готова працювати з Україною над стримуванням Росії, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністри закордонних справ України і Канади Дмитро Кулеба і Мелані Жолі домовилися про зміцнення особливого партнерства двох країн. Зустріч відбулася на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО в Ризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Глави української та канадської дипломатії обговорили конкретні кроки в рамках комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій.

"Якщо в Росії будуть бачити, що Захід серйозно ставиться до нинішньої ситуації і готовий до рішучих дій, вони двічі подумають перед тим, як вдаватися до будь-яких військових авантюр", - переконаний Кулеба.

Він подякував канадській стороні за готовність працювати разом з Україною над стримуванням РФ.

Міністр також висловив особливу подяку Канаді за тверду і непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України конкретними діями, зокрема, багаторічну участь в операції UNIFIER, яка ефективно посилює Збройні сили України.

Зазначається, що керівники зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальшу співпрацю в галузі безпеки і оборони, а також скоординували спільну позицію до наступного етапу проведення переговорів з Іраном щодо притягнення до відповідальності винних у справі збитого літака PS752.

"Міністри домовилися і далі зберігати єдність міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 у боротьбі за встановлення справедливості для жертв трагедії та їхніх рідних", - зазначає МЗС.

Нагадаємо, в США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік.

Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.

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