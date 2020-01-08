Канада готова помогать в расследовании катастрофы самолета под Тегераном

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Правительство страны готово работать со всеми своими международными партнерами для обеспечения расследования

Правительство Канады готово работать со всеми своими международными партнерами для обеспечения тщательного расследования авиакатастрофы борта компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Об этом в среду говорится в заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

Отметим, что в результате крушения самолета погибли 63 канадских гражданина.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этой катастрофы и дать все ответы на вопросы канадцев", - сказал он.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Гарно находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими международными партнерами страны.

Также Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Премьер сообщил, что для родственников открыта горячая линия. Кроме того, помощь им готовы оказать в канадском посольстве в Анкаре.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране.