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Канада готова допомагати в розслідуванні катастрофи літака під Тегераном

Новини » Політика     08.01.2020 - 19:53
Канада готова допомагати в розслідуванні катастрофи літака під Тегераном
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Уряд країни готовий працювати з усіма своїми міжнародними партнерами для забезпечення розслідування

Уряд Канади готовий працювати з усіма своїми міжнародними партнерами для забезпечення ретельного розслідування авіакатастрофи борту компанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном. Про це в середу йдеться в заяві прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Відзначимо, що в результаті аварії літака загинули 63 канадських громадянина.

"Наш уряд продовжить тісну співпрацю зі своїми міжнародними партнерами, щоб забезпечити ретельне розслідування цієї катастрофи і дати всі відповіді на питання канадців", - сказав він.

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань і міністр транспорту країни Марк Гарно знаходяться в постійному контакті з українськими офіційними особами та іншими міжнародними партнерами країни.

Також Трюдо висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі. Прем'єр повідомив, що для родичів відкрита гаряча лінія. Крім того, допомога їм готові надати в канадському посольстві в Анкарі.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США готові запропонувати свою допомогу Україні у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

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Новини України КанадаІранДжастин Трюдо
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