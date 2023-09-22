Канада долучиться до навчання українців на F-16, - Трюдо

Канада долучиться до коаліції з навчання українців пілотів та обслуговувального персоналу для роботи на винищувачах F-16.

Про це заявив Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в парламенті.

"Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби максимізувати їхнє використання переданих винищувачів", - заявив Трюдо.

Допомога від Канади

Ми повідомляли, що федеральний уряд Канади виділив майже півмільярда доларів допомоги Україні

У рамках цих грошей Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Зеленський у Канаді

Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

Під час візиту президента до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації формули миру й не тільки.

F-16 для України

Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. США, зі свого боку, також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії й Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно сказав, що українські пілоти розпочнуть підготовку на території Сполучених Штатів Америки у вересні. Спочатку їх навчатимуть англійської мови в Техасі.

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