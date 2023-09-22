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Канада виділила майже півмільярда доларів допомоги Україні: на що підуть гроші

П'ятниця 22 вересня 2023 20:57
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Канада виділила майже півмільярда доларів допомоги Україні: на що підуть гроші Фото: Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канада сьогодні, 22 вересня, оголосила про надання довгострокової допомоги Україні на суму 482,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що ця допомога розрахована на три роки.

Трюдо заявив, що частина грошей буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

Також Канада направить своїх інструкторів і техніків для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Допомога від Канади

Раніше ЗМІ повідомляли, що федеральний уряд оголосить про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 650 мільйонів доларів (482,6 млн доларів США) протягом наступних кількох років.

У рамках цих грошей Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Зеленський у Канаді

Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації формули миру й не тільки.

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