Канада виділила майже півмільярда доларів допомоги Україні: на що підуть гроші

Канада сьогодні, 22 вересня, оголосила про надання довгострокової допомоги Україні на суму 482,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду Канади Джастіна Трюдо .

Зазначається, що ця допомога розрахована на три роки.

Трюдо заявив, що частина грошей буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

Також Канада направить своїх інструкторів і техніків для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Допомога від Канади

Раніше ЗМІ повідомляли, що федеральний уряд оголосить про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 650 мільйонів доларів (482,6 млн доларів США) протягом наступних кількох років.

У рамках цих грошей Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Зеленський у Канаді

Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації формули миру й не тільки.