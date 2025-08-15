Канада доєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї Україні, - Шмигаль

"Провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Подякував Канаді за непохитну підтримку та важливу допомогу з перших днів повномасштабної агресії РФ. Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Канада також готує внесок в ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології США.

"Також розглядається можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів, які вже демонструють високу ефективність. Окремо представив канадській стороні механізм Defence City – спеціальний правовий режим для розвитку оборонної екосистеми в Україні", - додав міністр оборони.