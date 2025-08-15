Канада доєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї Україні, - Шмигаль

Канада доєднається до ініціативи PURL, яка забезпечує постачання озброєння для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Подякував Канаді за непохитну підтримку та важливу допомогу з перших днів повномасштабної агресії РФ. Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості", - зазначив Шмигаль.
За його словами, Канада також готує внесок в ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології США.
"Також розглядається можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів, які вже демонструють високу ефективність. Окремо представив канадській стороні механізм Defence City – спеціальний правовий режим для розвитку оборонної екосистеми в Україні", - додав міністр оборони.
Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Ініціатива передбачає, що всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.
Окрім того, Латвія також нещодавно заявила, що готова приєднатися до нової ініціативи НАТО щодо фінансування американської зброї для України.