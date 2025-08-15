Канада присоединится к инициативе PURL для закупки оружия Украине, - Шмыгаль

Канада присоединится к инициативе PURL, которая обеспечивает поставки вооружения для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Провел встречу с госпожой послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Поблагодарил Канаду за непоколебимую поддержку и важную помощь с первых дней полномасштабной агрессии РФ. Сфокусировались на развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - отметил Шмыгаль.
По его словам, Канада также готовит вклад в инициативу PURL, которая помогает Украине получать вооружение и технологии США.
"Также рассматривается возможность поддержки производства украинских дальнобойных дронов, которые уже демонстрируют высокую эффективность. Отдельно представил канадской стороне механизм Defence City - специальный правовой режим для развития оборонной экосистемы в Украине", - добавил министр обороны.
Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.
Кроме того, Латвия также недавно заявила, что готова присоединиться к новой инициативе НАТО по финансированию американского оружия для Украины.