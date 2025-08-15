RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Канада присоединится к инициативе PURL для закупки оружия Украине, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль и Наталка Цмоць (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Канада присоединится к инициативе PURL, которая обеспечивает поставки вооружения для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провел встречу с госпожой послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Поблагодарил Канаду за непоколебимую поддержку и важную помощь с первых дней полномасштабной агрессии РФ. Сфокусировались на развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Канада также готовит вклад в инициативу PURL, которая помогает Украине получать вооружение и технологии США.

"Также рассматривается возможность поддержки производства украинских дальнобойных дронов, которые уже демонстрируют высокую эффективность. Отдельно представил канадской стороне механизм Defence City - специальный правовой режим для развития оборонной экосистемы в Украине", - добавил министр обороны.

 

Что известно об инициативе PURL

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Кроме того, Латвия также недавно заявила, что готова присоединиться к новой инициативе НАТО по финансированию американского оружия для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаДрониДенис Шмыгаль