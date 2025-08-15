Канада присоединится к инициативе PURL для закупки оружия Украине, - Шмыгаль

"Провел встречу с госпожой послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Поблагодарил Канаду за непоколебимую поддержку и важную помощь с первых дней полномасштабной агрессии РФ. Сфокусировались на развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Канада также готовит вклад в инициативу PURL, которая помогает Украине получать вооружение и технологии США.

"Также рассматривается возможность поддержки производства украинских дальнобойных дронов, которые уже демонстрируют высокую эффективность. Отдельно представил канадской стороне механизм Defence City - специальный правовой режим для развития оборонной экосистемы в Украине", - добавил министр обороны.