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Канада не будет впускать жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Новости » Общество    03.07.2019 - 03:57
Канада не будет впускать жителей ОРДЛО с российскими паспортами
Фото: Христя Фриланд (РБК-Украина/Виталий Носач)

Глава МИД Канады считает такие дейсвия России проявлением агресии против Украины

Канада не будет выдавать въездные визы жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые получили российские паспорта. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в рамках Третьей конференции по реформам в Украине, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам Фриланд, она рассматривает выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" как акт агрессии против Украины и Канада это осуждает.

"Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными", - сказала глава МИД.

Фриланд добавила, что жители оккупированных территорий Донбасса могут подавать заявки на визы и посетить Канаду со своими украинскими паспортами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что страны договариваются об упрощении визового режима. Речь идет о визах как для учащихся и работающих украинцев, так и для туристов.

Отметим, президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел страны подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство.

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