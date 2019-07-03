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Канада не буде впускати жителів ОРДЛО з російськими паспортами

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 03:57
Канада не буде впускати жителів ОРДЛО з російськими паспортами
Фото: Христя Фріланд (РБК-Україна/Віталій Носач)

Глава МЗС Канади вважає такі дії Росії проявом агресії проти України

Канада не буде видавати в'їзні візи жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які отримали російські паспорти. Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в рамках Третьої конференції щодо реформ в Україні, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

За словами Фріланд, вона розглядає видачу російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" як акт агресії проти України й Канада це засуджує.

"Але одного засудження тут недостатньо, тому ми вважаємо ці паспорти недійсними", - сказала глава МЗС.

Фріланд додала, що мешканці окупованих територій Донбасу можуть подавати заявки на візи і відвідати Канаду зі своїми українськими паспортами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що країни домовляються про спрощення візового режиму. Мова йде про візи для учнів і працюючих українців, так і для туристів.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ країни підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство.

Путін дав ще одне доручення щодо паспортів РФ для українців Паспорти подорожчали з 1 липня
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