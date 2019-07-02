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Зеленский анонсировал упрощение визового режима с Канадой

Новости » Общество    02.07.2019 - 23:50
Зеленский анонсировал упрощение визового режима с Канадой
Фото: Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Первым этапом станет упрощение для украинцев, приезжающих в Канаду на работу и учебу

Украина и Канада договариваются об упрощении визового режима. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премье-министром Канадады Джастином Трюдо, передает РБК-Украина.

По словам президента, речь идет о визах как для учащихся и работающих украинцев, так и для туристов.

"Сегодня получить канадскую визу так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ (Национальная хоккейная лига, - ред.). Я понимаю опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения визы, но, думаю, мы найдем правильное решение и сможем гарантировать возвращение нашей молодежи домой, потому что мы, в первую очередь, в этом очень заинтересованы", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что на сегодня есть договоренности по двум пунктам для упрощения визового режима.

"Первое - это соглашение о молодежных обменах, которое позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре сроком до одного года на учебу и работу. Второе - мы сегодня получили предложение присоединиться к программе Trusted Traveller, которая будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Мы на это смотрим, как на еще один шаг к безвизовому режиму с Канадой", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным рейтинга Henley & Partners, паспорт гражданина Украины за год опустился на четыре позиции. Украинский паспорт занял 44 место, разделив его с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время граждане Украины могут посещать без виз 126 стран. 

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