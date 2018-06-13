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Канада будет среди международных наблюдателей во время выборов в Украине в 2019

НовостиПолитика    13.06.2018 - 15:14
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Парламентарии Канады выступили с инициативой стать международным наблюдателем на выборах в 2019 году

В следующем году во время выборов в Украине Канада будет среди стран, которые в качестве международных наблюдателей будут мониторить избирательный процесс. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

"Россия будет пытаться вмешиваться в предстоящих выборах в Украине, в частности, через информационные атаки и операции спецслужб. Эта проблематика требует конструктивного сотрудничества всех демократических стран", - отметила Геращенко.

Отмечается, что договоренность была достигнута по результатам встречи парламентской делегации группы дружбы между Украиной и Канадой, которая состоялась 12 июня в Оттаве.

"Представители украинской делегации поддержали инициативу парламентариев Канады принять участие в качестве международных наблюдателей в мониторинге выборов в Украине в 2019 году", - говорится в сообщении.

 

Фото: встреча группы дружбы между Украиной и Канадой (rada.gov.ru)

Также стороны обменялись мнениями относительно инвестиционного сотрудничества, развития технологий и науки, цифровой медицины и сферы энергетики - добычи сланцевого газа

Напомним, Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к санкциям Европейского союза против ответственных за проведение "выборов" президента России в Крыму пяти человек.

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Теги публикации: Канада, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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