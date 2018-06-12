Україна і ще 3 країни приєдналися до санкцій ЄС проти організаторів "виборів" у Криму

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія зобов'язалися забезпечити відповідність своєї національної політики рішенню Ради ЄС від 14 травня

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до санкцій Європейського союзу проти відповідальних за проведення "виборів" президента Російської Федерації в Криму п'яти осіб. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС у вівторок, 12 червня.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, країна-член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить в Європейський економічний простір, а також Україна приєдналися до цієї декларації", - повідомили в ЄС.

У повідомленні також зазначається, що згадані чотири держави зобов'язалися забезпечувати відповідність своєї національної політики рішенням Ради ЄС.

Нагадаємо, 14 травня Рада ЄС ухвалила декларацію про запровадження санкцій проти п'яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ у тимчасово окупованому Криму і Севастополі.