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Канада буде серед міжнародних спостерігачів під час виборів в Україні у 2019

НовиниПолітика    13.06.2018 - 15:14
Ілюстративне фото (president.gov.ua)
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Парламентарії Канади виступили з ініціативою стати міжнародним спостерігачем на виборах в 2019 році

Наступного року під час виборів в Україні Канада буде серед країн, котрі у якості міжнародних спостерігачів моніторитимуть виборчий процес. Про це повідомила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, передає прес-служба парламенту.

"Росія буде намагатися втручатися в майбутні вибори в Україні, зокрема, через інформаційні атаки і операції спецслужб. Ця проблематика потребує конструктивної співпраці всіх демократичних країн", - зауважила Геращенко.

Зазначається, що домовленості було досягнуто за результатами зустрічі парламентської делегації групи дружби між Україною та Канадою, яка відбулась 12 червня в Оттаві.

"Представники української делегації підтримали ініціативу парламентаріїв Канади взяти участь в якості міжнародних спостерігачів у моніторингу виборів в Україні у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: зустріч  групи дружби між Україною та Канадою (rada.gov.ua)

Також сторони обмінялись думками щодо інвестиційного співробітництва, розвитку технологій та науки, цифрової медицини та сфери енергетики - видобутку сланцевого газу

Нагадаємо, Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до санкцій Європейського союзу проти відповідальних за проведення "виборів" президента Росії в Криму п'яти осіб.

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Теги публікації: Канада, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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