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Канада после аварии поезда с нефтью ограничит скорость грузовых составов

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 07:09
Канада после аварии поезда с нефтью ограничит скорость грузовых составов
Фото: авария поезда в Канаде (скриншот/cbc.ca)

Поездам разрешат ездить не быстрее 40 км/час

После того, как поезд с сырой нефтью Canadian Pacific Railway Ltd сошел с рельсов и загорелся, Канада установит ограничения скорости для поездов, перевозящих опасные грузы. Об этом передает Reuters.

Авария, произошедшая в ранние часы четверга в штате Саскачеван, стала вторым сходом с рельсов в этом районе за последние два месяца. Федеральный министр транспорта Марк Гарно заявил, что начиная с полуночи пятницы (05:00 по Гринвичу в субботу, 8 февраля) поезда, перевозящие более 20 вагонов опасных грузов, будут ограничены скоростью в 25 миль в час (40 км/ч) по всей стране в течение следующих 30 дней.

А в городских районах предел скорости будет еще ниже - 20 миль в час (32 км/ч). Сокращения представляют собой половину от нормального ограничения скорости. В зависимости от результатов расследования аварии, 30-дневный период может быть сокращен или продлен.

"Я понимаю, что это повлияет на экономику страны ... но очень и очень важно, чтобы мы не жертвовали безопасностью", - сказал Гарно.

К опасным товарам относятся сырая нефть, которая разбавляется конденсатом, бензином, дизельным топливом, химикатами и некоторыми удобрениями.

Отметим, в июле 2013 года 47 канадцев погибли в квебекском городе Лак-Мегантик после того, как поезд с нефтяными танкерами сошел с рельсов и взорвался.

Напомним, скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате два человека погибли, около 30 пострадали. Еще один человек считается пропавшим без вести.

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