Канада після аварії поїзда з нафтою обмежить швидкість вантажних потягів

Фото: аварія поїзда в Канаді (скріншот/cbc.ca)

Поїздам дозволять їздити не швидше 40 км/год

Після того, як поїзд з сирою нафтою Canadian Pacific Railway Ltd зійшов з рейок і загорівся, Канада встановить обмеження швидкості для поїздів, що перевозять небезпечні вантажі. Про це передає Reuters.

Аварія, що сталась вранці четверга в штаті Саскачеван, стала другим сходженням з рейок у цьому районі за останні два місяці. Федеральний міністр транспорту Марк Гарно заявив, що починаючи з опівночі п'ятниці (05:00 за Гринвічем у суботу, 8 лютого) поїзди, що перевозять більше 20 вагонів небезпечних вантажів, будуть обмежені швидкістю 25 миль на годину (40 км/год) по всій країні протягом наступних 30 днів.

А в міських районах гранична швидкість буде ще нижча - 20 миль на годину (32 км/год). Скорочення являють собою половину від нормального обмеження швидкості. В залежності від результатів розслідування аварії, 30-денний період може бути скорочений або продовжений.

"Я розумію, що це вплине на економіку країни ... але дуже і дуже важливо, щоб ми не жертвували безпекою", - сказав Гарно.

До небезпечних товарів відносяться сира нафта, що розбавляється конденсатом, бензином, дизельним паливом, хімікатами і деякими добривами.

Відзначимо, в липні 2013 року 47 канадців загинули в квебекському місті Лак-Мегантик після того, як поїзд з нафтовими танкерами зійшов з рейок і вибухнув.

Нагадаємо, швидкісний поїзд, що прямував за маршрутом Мілан - Болонья, зійшов з рейок в провінції Лоді, в результаті дві людини загинули, близько 30 постраждали. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.