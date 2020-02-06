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В Канаде сошел с рельсов перевозивший нефть поезд

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 20:39
В Канаде сошел с рельсов перевозивший нефть поезд
Иллюстративное фото (Pixabey)

Инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны

В Канаде перевозивший нефть поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

В результате происшествия была проведена эвакуация близлежащей деревни.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.

Напомним, скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате два человека погибли, около 30 пострадали. Еще один человек считается пропавшим без вести. Причина аварии пока не известна.

Кроме того, в Демократической Республике Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего по меньшей мере погибли 50 человек.

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