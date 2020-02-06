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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, погибли два человека и 30 пострадали

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 09:02
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, погибли два человека и 30 пострадали
Фото: место аварии (corriere.it)

Еще один человек считается пропавшим без вести

Скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате два человека погибли, около 30 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Corriere della Sera.

Кроме того, еще один человек считается пропавшим без вести. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Причина аварии пока не известна.

Напомним, в Демократической Республике Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего по меньшей мере погибли 50 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бангладеш поезд сошел с рельсов в подокруге Кулаура, в результате чего погибли шесть человек и 67 человек пострадали. Сообщается, что сошли пять вагонов Upaban Express. Причина в поломке дренажной трубы на канале Барамчал.

Также в японском городе Йокогама на синей ветке метро произошла авария - сошел с рельсов поезд с пассажирами. Городское транспортное бюро установило предварительную причину инцидента. Так, авария произошла из-за того, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование.

Напомним, в марте 2019 в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

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